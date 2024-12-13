Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 13 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Ирак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, во время визита Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. Они обсудили будущее соседней Сирии. Также Блинкен посетил посольство США в Багдаде и сообщил, что говорил с премьером Судане о ситуации в Сирии.
"Мы обсудили убеждения многих стран в регионе и за его пределами в том, что, когда Сирия переходит от диктатуры Асада к, надеемся, демократии, она делает это таким образом, что, конечно, защищает все меньшинства в Сирии, которые создают инклюзивное, несектантское правительство", - сказал Блинкен.
Блинкен заявил, что Сирия не должна превратиться в "платформу для терроризма".
"Никто не осознает важность этого больше, чем Ирак, из-за длительного присутствия ИГИЛ в Сирии, и мы полны решимости убедиться, что ИГИЛ не сможет возродиться", - сказал он.
Стоит напомнить, что с 2011 года в Сирии продолжалась гражданская война. Но в этом месяце повстанцы свергли режим Башара Асада, который правил более 20 лет.
Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.
Тем временем новое правительство Сирии призвало сирийских беженцев возвращаться домой.
Мы также показывали, что сегодня повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада.
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