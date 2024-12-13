Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Ирак

По данным СМИ, во время визита Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. Они обсудили будущее соседней Сирии. Также Блинкен посетил посольство США в Багдаде и сообщил, что говорил с премьером Судане о ситуации в Сирии.

"Мы обсудили убеждения многих стран в регионе и за его пределами в том, что, когда Сирия переходит от диктатуры Асада к, надеемся, демократии, она делает это таким образом, что, конечно, защищает все меньшинства в Сирии, которые создают инклюзивное, несектантское правительство", - сказал Блинкен.

Блинкен заявил, что Сирия не должна превратиться в "платформу для терроризма".

"Никто не осознает важность этого больше, чем Ирак, из-за длительного присутствия ИГИЛ в Сирии, и мы полны решимости убедиться, что ИГИЛ не сможет возродиться", - сказал он.

Падение режима Асада в Сирии

Стоит напомнить, что с 2011 года в Сирии продолжалась гражданская война. Но в этом месяце повстанцы свергли режим Башара Асада, который правил более 20 лет.