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Блінкен повідомив про переговори з Маском щодо роботи Starlink в Україні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, що уряд США провів переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього місяця SpaceX заявила, що зробила кроки, щоб запобігти використанню українськими військовими служби Starlink для управління дронами в регіоні під час війни країни з Росією.

На запитання, чи Сполучені Штати просили Маска, виконавчого директора компанії, не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен підтвердив лише факт переговорів.

"Ну, я не можу поділитися жодними розмовами, які у нас були, окрім як сказати, що у нас були розмови", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink для супутникового Інтернету. Це мало статися вже у лютому.

Зазначимо, що на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів уже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.

Також ми писали про те, що Україна незабаром отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink і більшість із них буде направлена військовим.

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