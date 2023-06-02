Блінкен потролив російську армію: друга за силою в Україні

"Багато хто був переконаний, що армія Росії - друга у світі. І багато хто цьому вірив. Тепер ми бачимо, що вона друга… в Україні", - заявив Блінкен.

Держсекретар назвав війну Росії проти України "стратегічним провалом", який зменшив "військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед".

Він також відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює захоплені нею території на сході України.

"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородить агресора і покарає жертву", - сказав він.

Допомога від США

Нагадаємо, що в середу, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні. Загальна вартість оцінюється у 300 мільйонів доларів

В даному пакеті військової допомоги Україна отримає:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot,

ракети AIM-7,

ЗРК Stinger,

ППО Avenger.

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

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