Блинкен потролил российскую армию: вторая по силе в Украине

"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.

Госсекретарь назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Он также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.

Помощь от США

Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Общая стоимость оценивается в 300 миллионов долларов

В данном пакете военной помощи Украина получит:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot,

ракеты AIM-7,

ЗРК Stinger,

ПВО Avenger.

К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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