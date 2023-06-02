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Блинкен потролил российскую армию: вторая по силе в Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская армия сейчас в гораздо худшем состоянии, чем была до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время речи в Хельсинки.

"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.

Госсекретарь назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Он также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.

Помощь от США

Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Общая стоимость оценивается в 300 миллионов долларов

В данном пакете военной помощи Украина получит:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot,
  • ракеты AIM-7,
  • ЗРК Stinger,
  • ПВО Avenger.

К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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