Блінкен вимагає від Росії негайно припинити кібератаки
Росія зобов'язана припиняти здійснення кібератак, які ведуться з її території. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен іспанській службі CNN.
Текст бесіди поширений на сайті Держдепу.
Він також закликав американську владу і приватний сектор зміцнювати захист від кібератак.
"Думаю, що зобов'язанням будь-якої країни є зробити все можливе, щоб знайти угруповання і притягнути їх до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline. Так що я вважаю, що на Росії лежить обов'язок забезпечити, щоб подібне не тривало", - сказав глава Держдепу.
Нагадаємо, в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.
Компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.