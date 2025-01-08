Блінкен порадив "не гаяти часу" на обговорення ідей Трампа щодо Гренландії

Трамп зазіхає на Гренландію

Нагадаємо, у грудні 2024 року обраний президент США Дональд Трамп знову повернувся до заяв про бажання придбати Гренландію, які озвучував під час свого першого президентського терміну.

Проте Данія і тоді, і зараз наголошує, що острів - це її територія і не може бути продана.

Також на тлі зазіхань Трампа Данія посилює оборону Гренландії, а також змінила герб.

Тим часом ЄС закликав поважати суверенітет країн-членів союзу після заяв Трампа.

Детальніше, що стоїть за словами Трампа про Гренландію - у матеріалі РБК-Україна.

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