Блинкен посоветовал "не терять времени" на обсуждение идей Трампа по Гренландии

Трамп посягает на Гренландию

Напомним, в декабре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп снова вернулся к заявлениям о желании приобрести Гренландию, которые озвучивал во время своего первого президентского срока.

Однако Дания и тогда, и сейчас подчеркивает, что остров - это ее территория и не может быть продана.

Также на фоне посягательств Трампа Дания усиливает оборону Гренландии, а также изменила герб.

Тем временем ЕС призвал уважать суверенитет стран-членов союза после заявлений Трампа.

Подробнее, что стоит за словами Трампа о Гренландии - в материале РБК-Украина.

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