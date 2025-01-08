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В ЄС закликали поважати суверенітет країн після заяв Трампа про Гренландію

Брюссель, Середа 08 січня 2025 16:27
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В ЄС закликали поважати суверенітет країн після заяв Трампа про Гренландію Фото: речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ЄС закликає поважати суверенітет країн-членів союзу. Цьому передувала заява обраного президента США Дональда Трампа про купівлю Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітту Хіппер, яку цитує BT.

На пресконференції у середу, 8 січня, вона зазначила, що не буде даватися в конкретні заяви, але наголосила, що суверенітет країн ЄС повинен поважатися.

"За принципом суверенітет держав має поважатися. Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це стосується і Данії", - сказала речниця.

Речник ЄС з економічної безпеки Улоф Гілл закликав не нагнітати після заяв Трампа про Гренландію.

"Давай тут трохи зменшимо. Ми говоримо про досить гіпотетичні речі тут і про адміністрацію, яка ще не вступила на посаду", - наголосив він.

Варто зазначити, що Гренландія фактично не член ЄС, але пов’язана з Європейським Союзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій. Гренландія є найбільшим островом і частиною Данії.

Зазіхання Трампа

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію. Проте Данія наголошує, що острів - це її територія і не може бути "продана".

У грудні 2024 року Трамп знову повернувся до заяв про бажання придбати Гренландію. Також він пригрозив повернути під контроль США Панамський канал.

Данія посилює оборону Гренландії, а також змінила герб на тлі зазіхань обраного президента США.

Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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