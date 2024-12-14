Блінкен попросив прем'єра Іраку запобігти потоку зброї до Сирії

Візит Блінкена на Близький Схід

Зауважимо, що днями стало відомо, що Блінкен та радник США з національної безпеки Джейк Салліван полетять на Близький Схід через події в Сирії.

Нагадаємо, що вчора державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з візитом до Іраку.

Зауважимо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.

Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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