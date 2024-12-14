Блинкен попросил премьера Ирака предотвратить поток оружия в Сирию

Визит Блинкена на Ближний Восток

Заметим, что на днях стало известно, что Блинкен и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан полетят на Ближний Восток из-за событий в Сирии.

Напомним, что вчера государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с визитом в Ирак.

Заметим, что на прошлой неделе повстанцы свергли диктаторский режим Башара Асада, который правил в Сирии более 20 лет.

Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.

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