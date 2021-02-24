Блинкен попросил членов ООН поддержать возвращение США в Совет по правам человека

Сегодня, 24 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен попросил всех членов ООН поддержать стремление Соединенных Штатов вернуться в состав Совета по правам человека ООН. При бывшему американскому президенте Вашингтон вышел из него.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", - сказал Блинкен.

Однако одновременно он призвал СПЧ ООН "взглянуть на то, как он ведет свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле". По его словам, вопрос прав человека в Израиле и Палестине надо рассматривать так же, как и вопрос прав человека в любой другой стране.

"В дополнение к этому мы сконцентрируемся на том, чтобы членство в совете отражало высокие стандарты соблюдения прав человека. Те, у кого худшие показатели в сфере прав человека, не должны быть членами этого совета", - добавил Блинкен.