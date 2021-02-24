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Блінкен попросив членів ООН підтримати повернення США в Раду з прав людини

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 лютого 2021 16:31
Блінкен попросив членів ООН підтримати повернення США в Раду з прав людини Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен попросив всіх членів ООН підтримати прагнення Сполучених Штатів повернутися до складу Ради з прав людини ООН. При колишньому американському президентові Вашингтон вийшов з неї.

Про це повідомляє NBC News.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати будуть прагнути обратися в Раду з прав людини на 2022-2024 роки. Ми смиренно просимо всі країни, які є членами ООН, про підтримку нашого прохання повернутися в цей орган", - сказав Блінкен.

Проте одночасно він закликав РПЛ ООН "поглянути на те, як він веде свої справи, включаючи непропорційний фокус на Ізраїлі". За його словами, питання прав людини в Ізраїлі та Палестині треба розглядати так само, як і питання прав людини в будь-якій іншій країні.

"На додаток до цього ми сконцентруємося на тому, щоб членство в раді відображало високі стандарти дотримання прав людини. Ті, у кого гірші показники у сфері прав людини, не повинні бути членами цієї ради", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що США повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я. До кінця лютого Вашингтон в бюджет ВООЗ внесе 200 млн доларів.

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