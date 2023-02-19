Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі зброї РФ

Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України, і я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах", - зазначив Блінкен за підсумками переговорів із китайським колегою Ван І.

Він також додав, що президент США Джо Байден неодноразово попереджав про це голову КНР Сі Цзіньпіна.