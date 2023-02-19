Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия РФ

Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях", - отметил Блинкен по итогам переговором с китайским коллегой Ван И.

Он также добавил, что президент США Джо Байден неоднократно предупреждал об этом и главу КНР Си Цзиньпина.