Блинкен получил позитивный результат теста на COVID и отправился на самоизоляцию

Отмечается, что Блинкен проходил полный курс вакцинации от коронавируса, и сейчас испытывает только легкие симптомы.

Крайний тест показал наличие COVID в среду, хотя перед этим госсекретарь получал негативные результаты при тестировании ранее в тот же день, и во вторник.

"Секретарь не видел президента Байдена лично в течение нескольких дней, и президент не считается близким контактом в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в сообщении.

Теперь Блинкен будет изолироваться дома и поддерживать виртуальный график работы.

"Он с нетерпением ждет возвращения в Департамент и возобновления своих полных обязанностей и путешествий как можно скорее", - добавили в пресс-службе ведомства.