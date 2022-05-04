Блинкен изложит стратегию США в отношении Китая 5 мая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскроет положения курса и стратегию администрации президента Джо Байдена в отношении Китая в ходе своего выступления в Университете Джорджа Вашингтона 5 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Госдепа США.

"Азиатское общество примет госсекретаря Энтони Дж. Блинкена, который выступит с речью, излагающей политику администрации в отношении Китайской Народной Республики, в 11:00 в четверг, 5 мая 2022 года", - говорится в заявлении. Выступление Блинкена в университете будут транслировать СМИ и государственные ресурсы.