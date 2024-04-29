Блінкен поговорив із главами Вірменії та Азербайджану: обговорили мирні переговори

Зазначається, що держсекретар високо оцінив зроблену Алієвим заяву про те, що Вірменія та Азербайджан погодилися використовувати Алма-Атинську декларацію 1991 року як основу для делімітації кордонів, і наголосив на її важливості для досягнення міцного та гідного миру.

Глава Держдепартаменту також наголосив на прагненні Вашингтона до міцних двосторонніх відносин між США та Азербайджаном, зазначивши зусилля щодо співпраці у сферах енергетики, клімату та комунікацій.

Головний дипломат США також закликав Азербайджан та Вірменію продовжувати співпрацювати, підтвердивши готовність Сполучених Штатів підтримати ці зусилля.

У розмові з Пашиняном глава зовнішньополітичного відомства підтвердив підтримку США у досягненні прогресу між Вірменією та Азербайджаном щодо укладання міцної та гідної мирної угоди.