Блинкен поговорил с главами Армении и Азербайджана: обсудили мирные переговоры

Отмечается, что госсекретарь высоко оценил сделанное Алиевым заявление о том, что Армения и Азербайджан согласились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границ, и подчеркнул ее важность для достижения прочного и достойного мира.

Глава Госдепартамента также подчеркнул стремление Вашингтона к прочным двусторонним отношениям между США и Азербайджаном, отметив усилия по сотрудничеству в сферах энергетики, климата и коммуникаций.

Главный дипломат США также призвал Азербайджан и Армению продолжать сотрудничать, подтвердив готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия.

В разговоре с Пашиняном глава внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку США в достижении прогресса между Арменией и Азербайджаном по заключению прочного и достойного мирного соглашения.