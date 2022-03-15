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Блинкен подтвердил обязательство США привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 марта провели по телефону переговоры. Глава Госдепартамента подтвердил обязательство США привлечь Владимира Путина к ответственности за бомбардировки украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"Провел сегодня разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал госсекретарь.

По его словам, в ходе беседы он подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами украинского народа, и обязательство привлечь Путина к ответственности за его необоснованные бомбардировки Украины.

Напомним, в ночь на 15 марта многие украинские города подверглись массированных ракетно-бомбовым ударам. Российские захватчики наносили удары по жилым районам Киева, Николаева и другим населенным пунктам. В результате бомбардировок погибли мирные жители и разрушены жилые дома.

Война России против Украины продолжается 20-й день. Все подробности российской агрессии и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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