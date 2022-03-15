Блінкен підтвердив зобов'язання США притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 березня провели телефоном переговори. Глава Держдепартаменту підтвердив зобов'язання США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена .

За його словами, в ході бесіди він підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.

"Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня багато українських міст зазнали масованих ракетно-бомбових ударів. Російські загарбники завдавали ударів по житлових районах Києва, Миколаєва та інших населених пунктах. В результаті бомбардувань загинули мирні жителі і зруйновані житлові будинки.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Всі подробиці російської агресії і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!