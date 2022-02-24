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Блинкен подписал санкции против оператора "Северного потока-2"

Автор: Наталья Скороход

США вводят санкции против гендиректора и должностных лиц проекта "Северный поток-2". Документ подписал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Блинкена в Twitter.

"Сегодня я налагаю санкции на компанию Nord Stream 2 AG, ее генерального директора и корпоративных должностных лиц", - сообщает Блинкен.

Он также отметил, что США и Германия тесно сотрудничали, чтоб остановить работу газопровода.

"Германия была лидером в усилиях по реагированию на российскую агрессию и вчера объявила о решительных действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против россиян за признание "ЛДНР". В список вошли более 500 человек, среди которых российские пропагандисты, чиновники, депутаты.

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