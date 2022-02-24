Блінкен підписав санкції проти оператора "Північного потоку-2"

США вводять санкції проти гендиректора і посадових осіб проекту "Північний потік-2". Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Блінкена в Twitter.
"Сьогодні я накладаю санкції на компанію Nord Stream 2 AG, її генерального директора і корпоративних посадових осіб", - повідомляє Блінкен.
Він також зазначив, що США і Німеччина тісно співпрацювали, щоб зупинити роботу газопроводу.
"Німеччина була лідером у зусиллях з реагування на російську агресію і вчора оголосила про рішучі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Євросоюз ввів санкції проти росіян за визнання "ЛДНР". До списку увійшли понад 500 осіб, серед яких російські пропагандисти, чиновники, депутати.