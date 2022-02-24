ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 500 человек: Евросоюз назвал россиян, попавших под санкции

Новина українською →
Европа, Четверг 24 февраля 2022 02:45
Более 500 человек: Евросоюз назвал россиян, попавших под санкции Фото: под санкции ЕС попали более 500 россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз опубликовал имена россиян, попавших под санкции за признание так называемых "ЛДНР". В нем числится 571 человек, среди которых 351 депутат российской Думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, который опубликовал санкционный список.

В списке числятся известные пропагандисты России и лица, занимающие ведущие должности в России. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИДа Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономики Максим Решетников.

Также в списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Также под санкциями 351 депутат Госдумы, в том числе вице-спикер Петр Толстой и Геннадий Зюганов.

Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, командующий военно-воздушными силами Сергей Дронов также под санкциями.

Также санкции ввели против Промсвязьбанка и ВЭБа, банка "Россия" и "Агентства интернет-исследований".

Напомним, что Евросоюз вводит санкции против российских пропагандистов. Они распространяли информацию против Украины и поддерживали "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Санкции
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина