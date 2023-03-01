Блінкен не планує зустрічатися з главами МЗС Росії та Китаю на саміті G20

Держсекретар США Ентоні Блінкен не планує зустрічатися ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю під час зустрічі G20 у Нью-Делі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Блінкен здійснив коротку поїздку Казахстаном та Узбекистаном і попрямує до індійської столиці на зустріч G20, де важливою частиною обговорення стане вторгнення Москви в Україну.
У саміті беруть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.
"Немає планів зустрічатися ні з ким із них на G20, хоча я підозрюю, що ми, безумовно, братимемо участь у тих чи інших групових засіданнях разом", - сказав Блінкен журналістам у Ташкенті.
Представник російського міністерства закордонних справ заявив, що Лавров мав намір зустрітися як мінімум із сімома міністрами закордонних справ, перш ніж у середу в Індії відбудеться вітальний обід для делегатів із 40 країн. Основні зустрічі G20 відбудуться у четвер, 2 березня.
Під час своєї поїздки до Казахстану та Узбекистану Блінкен зустрівся з колегами з усіх п'яти країн Центральної Азії, які раніше керувалися з Москви і мають міцні торговельні зв'язки з Пекіном, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20.
Сполучені Штати ведуть безперервну дипломатичну діяльність, щоб згуртувати світ проти вторгнення Росії до України, яке розпочалося понад рік тому.
Зазначимо, Китай разом із Росією відмовився підписати підсумкову заяву фінансових лідерів у Бангалорі із засудженням російської агресії проти України.