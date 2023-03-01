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Блинкен не планирует встречаться с главами МИД России и Китая на саммите G20

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться ни с министром иностранных дел России, ни с министром иностранных дел Китая в ходе встречи G20 в Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен совершил короткую поездку по Казахстану и Узбекистану и направится в индийскую столицу на встречу G20, где важной частью обсуждения станет вторжение Москвы в Украину.

В саммите принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

"Нет планов встречаться ни с кем из них на G20, хотя я подозреваю, что мы, безусловно, будем участвовать в тех или иных групповых заседаниях вместе", - сказал Блинкен журналистам в Ташкенте.

Представитель российского министерства иностранных дел заявил, что Лавров намеревался встретиться как минимум с семью министрами иностранных дел, прежде чем в среду в Индии состоится приветственный обед для делегатов из 40 стран. Основные встречи G20 пройдут в четверг, 2 марта.

Во время своей поездки в Казахстан и Узбекистан Блинкен встретился с коллегами из всех пяти стран Центральной Азии, которые раньше управлялись из Москвы и имеют прочные торговые связи с Пекином, в преддверии встречи министров иностранных дел G20.

Соединенные Штаты ведут непрерывную дипломатическую деятельность, чтобы сплотить мир против вторжения России в Украину, которое началось более года назад.

Отметим, Китай вместе с Россией отказался подписать итоговое заявление финансовых лидеров в Бангалоре с осуждением российской агрессии против Украины.

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