Блінкен: питання далекобійності України обговорювали, передам почуте Байдену

"Ми обговорювали далекобійність... Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон", - заявив Блінкен.

Він зауважив, що потреби України змінюються, адже змінюється і саме поле бою.

"Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", - додав він.

За словами держсекретаря США, питання далекобійності буде темою на зустрічі лідерів США та Британії у п'ятницю.