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Блинкен: вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанное Байдену

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина переговорила с США о ситуации на фронте. Также проговорили вопрос о дальнобойности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон", - заявил Блинкен.

Он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.

По словам госсекретаря США, вопрос дальнобойности будет темой на встрече лидеров США и Британии в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что именно Блинкен во время визита в Киев может сообщить о разрешении избивать ATACMS по России.

Между тем сегодня президент США Джо Байден заявил, что прямо сейчас Штаты работают над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины