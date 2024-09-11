Блинкен: вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанное Байдену

"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон", - заявил Блинкен.

Он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.

По словам госсекретаря США, вопрос дальнобойности будет темой на встрече лидеров США и Британии в пятницу.