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Блінкен після зустрічі з колегою з КНР: розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу"

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази в п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На зустрічі з представником Китаю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Блінкен сказав, що він також порушив питання про "небезпечні та дестабілізуючі дії" Китаю в Південно-Китайському морі та обговорив покращення зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять із Китаю та Гонконгу, і що це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, реактивні снаряди, бронетехніку та боєприпаси, необхідні для продовження її війни.

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу", - сказав держсекретар США.

Раніше у п'ятницю Ван І відмовився коментувати повідомлення Reuters про те, що Росія створила програму озброєнь у Китаї для розробки та виробництва ударних безпілотників великої дальності для використання у війні.

Прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю, Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.

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