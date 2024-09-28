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Блинкен после встречи с коллегой из КНР: разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На встрече с представителем Китая в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен сказал, что он также поднял вопрос об "опасных и дестабилизирующих действиях" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, поступают из Китая и Гонконга, и что это существенно помогает Москве производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения ее войны.

"Так что когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", - сказал госсекретарь США.

Ранее в пятницу Ван И отказался комментировать сообщение Reuters о том, что Россия создала программу вооружений в Китае для разработки и производства ударных беспилотников большой дальности для использования в войне.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Россия не смогла бы долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, Пекин должен понести ответственность за поддержку страны-агрессора.

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