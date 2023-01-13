Блінкен після розмови з Кулебою пообіцяв продовжити підтримку України

Зазначається, що Блінкен та Кулеба зосередились на питаннях продовження економічної та військової допомоги.

"Держсекретар наголосив на незмінній та непохитній підтримці Сполученими Штатами України, що підтверджується недавніми поставками сучасного обладнання ППО та бронетехніки із запасів США", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що під час розмови вони шукали шляхи посилення підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу.

"Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції проти Росії", - заявив Кулеба.