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Блінкен після розмови з Кулебою пообіцяв продовжити підтримку України

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з очільником МЗС Дмитром Кулебою та запевнив у подальшій підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепартаменту США.

Зазначається, що Блінкен та Кулеба зосередились на питаннях продовження економічної та військової допомоги.

"Держсекретар наголосив на незмінній та непохитній підтримці Сполученими Штатами України, що підтверджується недавніми поставками сучасного обладнання ППО та бронетехніки із запасів США", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що під час розмови вони шукали шляхи посилення підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу.

"Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції проти Росії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

Також Блінкен заявляв, що продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії.

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