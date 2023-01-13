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Блинкен после разговора с Кулебой пообещал продолжить поддержку Украины

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИДа Дмитрием Кулебой и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США.

Блинкен и Кулеба сосредоточились на вопросах продолжения экономической и военной помощи.

"Госсекретарь отметил неизменную и непреклонную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современного оборудования ПВО и бронетехники из запасов США", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что во время разговора они искали пути усиления поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая военную помощь.

"Я отметил необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции против России", - заявил Кулеба.

Напомним, что Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Также Блинкен заявлял, что продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом приблизить войну к завершению путем дипломатии.

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