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Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України, які могли "згоріти"

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів в рамках президентського повноваження для України. Ці кошти могли "згоріти" наприкінці вересня після закінчення фінансового року у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Сьогодні у рамках пакета допомоги, яку президент Байден призначив перед своєю зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір спрямувати приблизно 5,55 млрд доларів на оборонні товари та послуги з запасів Міністерства оборони на військову допомогу Україна під повноваженнями президента", - йдеться у заяві.

Як пояснили у Блінкена, йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році, термін дії якого спливає 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік у США.

Блінкен додав, що цей крок гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом.

"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг з запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", - наголосили у Держдепі.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, у квітні 2024 року після кількох місяців затримки Конгрес ухвалив пакета допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів. Президентський дозвіл (PDA) на скорочення фінансування в розмірі 7,8 млрд доларів був ключовим його компонентом.

Президентські повноваження дозволяють пришвидшити надання допомоги Україні, оскільки озброєння надсилається зі складів Пентагону. Виділені кошти витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США.

Вчора, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США вдалося знайти спосіб виділити залишок, щоб повноваження президента не закінчилися після кінця фінансового року США.

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