RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины, которые могли "сгореть"

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов в рамках президентского полномочия для Украины. Эти средства могли "сгореть" в конце сентября после окончания финансового года в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Сегодня в рамках пакета помощи, которую президент Байден назначил перед своей встречей с президентом Зеленским, Департамент сообщил Конгрессу о намерении направить примерно 5,55 млрд долларов на оборонные товары и услуги по запасам Министерства обороны на военную помощь Украина под полномочиями президента", - говорится в заявлении.

Как объяснили у Блинкена, речь идет о средствах, выделенных в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды Украины в 2024 году, срок действия которого истекает 30 сентября, когда истекает финансовый год в США.

Блинкен добавил, что этот шаг гарантирует, что срок действия этих полномочий не истечет, и США смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом.

"Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг по запасам Министерства обороны в рамках планируемых сокращений в течение следующих недель и месяцев", - подчеркнули в Госдепе.

 

Что этому предшествовало

Напомним, в апреле 2024 года после нескольких месяцев задержки Конгресс принял пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Президентское разрешение (PDA) на сокращение финансирования в размере 7,8 млрд долларов было ключевым его компонентом.

Президентские полномочия позволяют ускорить оказание помощи Украине, поскольку вооружение направляется из складов Пентагона. Выделенные средства тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США.

Вчера, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США удалось найти способ выделить остаток, чтобы полномочия президента не закончились после конца финансового года США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВоенная помощь