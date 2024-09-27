Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины, которые могли "сгореть"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов в рамках президентского полномочия для Украины. Эти средства могли "сгореть" в конце сентября после окончания финансового года в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
"Сегодня в рамках пакета помощи, которую президент Байден назначил перед своей встречей с президентом Зеленским, Департамент сообщил Конгрессу о намерении направить примерно 5,55 млрд долларов на оборонные товары и услуги по запасам Министерства обороны на военную помощь Украина под полномочиями президента", - говорится в заявлении.
Как объяснили у Блинкена, речь идет о средствах, выделенных в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды Украины в 2024 году, срок действия которого истекает 30 сентября, когда истекает финансовый год в США.
Блинкен добавил, что этот шаг гарантирует, что срок действия этих полномочий не истечет, и США смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом.
"Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг по запасам Министерства обороны в рамках планируемых сокращений в течение следующих недель и месяцев", - подчеркнули в Госдепе.
Напомним, в апреле 2024 года после нескольких месяцев задержки Конгресс принял пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Президентское разрешение (PDA) на сокращение финансирования в размере 7,8 млрд долларов было ключевым его компонентом.
Президентские полномочия позволяют ускорить оказание помощи Украине, поскольку вооружение направляется из складов Пентагона. Выделенные средства тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США.
Вчера, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США удалось найти способ выделить остаток, чтобы полномочия президента не закончились после конца финансового года США.
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