Блинкен об ответе России по "гарантиям безопасности": противоречит принципам США

Он отметил, что США могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности, если бы речь шла об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе.

"Если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет отправить НАТО на позиции 1997 года, то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться", - заявил Блинкен.

Он указал, что Россия должна показать западным странам желание диалога и объяснить, к чему именно она стремится на международной арене, иначе "тут не с чем работать".

Он пояснил, что ранее с российским коллегой Сергеем Лавровым они обменялись текстами по предложениям о гарантиях безопасности и Москва в своем ответе придерживается тех позиций, которые не позволяют нащупать точки соприкосновения для дальнейшего конструктивного диалога.