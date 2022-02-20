Блинкен об ответе России по "гарантиям безопасности": противоречит принципам США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция России по безопасности, изложенная в ответе, в корне противоречит основным принципам США. Если Москва продолжит требования, Вашингтону не о чем будет договариваться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Suddeutsche Zeitung.
Он отметил, что США могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности, если бы речь шла об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе.
"Если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет отправить НАТО на позиции 1997 года, то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться", - заявил Блинкен.
Он указал, что Россия должна показать западным странам желание диалога и объяснить, к чему именно она стремится на международной арене, иначе "тут не с чем работать".
Он пояснил, что ранее с российским коллегой Сергеем Лавровым они обменялись текстами по предложениям о гарантиях безопасности и Москва в своем ответе придерживается тех позиций, которые не позволяют нащупать точки соприкосновения для дальнейшего конструктивного диалога.
Напомним, МИД Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".
Ранее президент США Джо Байден говорил о готовности зафиксировать договоренности с Россией в письменном виде.