Блінкен про відповідь Росії щодо "гарантій безпеки": суперечить принципам США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Росії з безпеки, викладена у відповіді, докорінно суперечить основним принципам США. Якщо Москва продовжить вимоги, Вашингтону нема про що домовлятиметься.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Suddeutsche Zeitung.
Він зазначив, що США могли б зробити кроки по зміцненню колективної безпеки, якби мова йшла про зміцнення довіри, зниження ризику, участь у контролі над озброєннями, перевірці розгортання систем озброєнь, сил або навчань на взаємній основі.
"Якщо Кремль продовжить наполягати на своїх вимогах і захоче відправити НАТО на позиції 1997 року, то Вашингтону і Москві нема про що буде домовлятися", - заявив Блінкен.
Він вказав, що Росія має показати західним країнам бажання діалогу і пояснити, до чого саме вона прагне на міжнародній арені, інакше "тут нема з чим працювати".
Він пояснив, що раніше з російським колегою Сергієм Лавровим вони обмінялися текстами за пропозиціями про гарантії безпеки і Москва у своїй відповіді дотримується тих позицій, які не дозволяють намацати точки дотику для подальшого конструктивного діалогу.
Нагадаємо, МЗС Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США по так званим "гарантіям безпеки".
Раніше президент США Джо Байден говорив про готовність зафіксувати домовленості з Росією в письмовому вигляді.