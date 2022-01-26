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Блинкен об ответе на "гарантии" России: теперь ей решать, как отреагировать

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Среда 26 января 2022 20:03
Блинкен об ответе на "гарантии" России: теперь ей решать, как отреагировать Фото: госсекретарь США Энтони Бликен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что теперь Россия должна решить, как ей реагировать на ответ США по "гарантиям безопасности". Ранее письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Теперь России нужно решить - как отреагировать (на ответ по "гарантиям безопасности", - ред.). Мы готовы в любом случае", - заявил Блинкен.

Ранее сообщалось, что США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Позже Россия подтвердила, что получила письменный ответ от США.

Кроме того, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

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