Блинкен отменил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Причиной стало вторжение РФ в Украину.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу" - сказал Блинкен.
Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.
Новая встреча была запланирована на 24 февраля.