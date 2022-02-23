RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен скасував зустріч з Лавровим

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Причиною стало вторгнення РФ в Україну.

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч " - сказав Блінкен.

Раніше Блінкен назвав умову зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, який став другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Нова зустріч була запланована на 24 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України