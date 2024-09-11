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Блінкен оголосив про виділення Україні допомоги на понад 700 мільйонів доларів

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

США нададуть фінансову підтримку Україні. Цього разу сума допомоги передбачає надання понад 700 мільйонів доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ.

За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.

Загалом енергетична підтримка у розмірі 325 млн доларів допоможе

  • відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності,
  • забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях,
  •  посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Водночас близько 290 млн доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.

І решта допомоги, а це 102 млн доларів, буде спрямована на заходи з розмінування.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен разом приїхали до Києва.

Зауважимо, що у п'ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

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