Блінкен оголосив про виділення Україні допомоги на понад 700 мільйонів доларів

За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.

Загалом енергетична підтримка у розмірі 325 млн доларів допоможе

відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності,

забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях,

посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Водночас близько 290 млн доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.

І решта допомоги, а це 102 млн доларів, буде спрямована на заходи з розмінування.