Блінкен оголосив про виділення Україні допомоги на понад 700 мільйонів доларів

США нададуть фінансову підтримку Україні. Цього разу сума допомоги передбачає надання понад 700 мільйонів доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ.
За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.
Загалом енергетична підтримка у розмірі 325 млн доларів допоможе
Водночас близько 290 млн доларів підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами.
І решта допомоги, а це 102 млн доларів, буде спрямована на заходи з розмінування.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен разом приїхали до Києва.
Зауважимо, що у п'ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.
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