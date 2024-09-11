Блинкен объявил о выделении Украине помощи на более 700 миллионов долларов

США окажут финансовую поддержку Украине. В этот раз сумма пособия предусматривает предоставление более 700 миллионов долларов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.
По данным Блинкена, часть помощи будет направлена на укрепление энергосистемы, которую Россия неоднократно подвергала ударам в преддверии ожидаемой тяжелой зимы.
В общей сложности энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов поможет
В то же время около 290 млн долларов пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.
И остальная помощь, а это 102 млн долларов, будет направлена на мероприятия по разминированию.
Напомним, что сегодня, 11 сентября, глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе приехали в Киев.
Отметим, что в пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.
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