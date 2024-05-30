Блінкен оголосив про два пакети допомоги Молдові на тлі загроз РФ: про що йде мова
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову допомогу Молдові для вирішення низки проблем, пов'язаних з російською агресією, в тому числі вторгненням в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Перший пакет допомоги
Зазначається, що перший з двох згаданих пакетів допомоги у 50 мільйонів доларів США Молдові виділений на широку підтримку промисловості та уряду країни, а також її демократичних процесів.
Зокрема Блінкен згадав енергетичний та сільськогосподарський сектори, а також необхідність боротьби з дезінформацією.
"Що тут є дуже потужним, так це глибока і вкорінена прихильність до демократії перед обличчям залякування з боку Росії, - сказав Блінкен.
Президентка Молдови Мая Санду подякувала Блінкену за американську допомогу в боротьбі з корупцією, розбудові інфраструктури відновлюваної енергетики та подоланні "негараздів демократії", натякаючи на втручання Росії у вибори.
Другий пакет допомоги
"Другий згаданий пакет допомоги склав 85 мільйонів доларів, щоб допомогти Молдові підвищити свою енергетичну стійкість і зменшити залежність від електроенергії, що виробляється в підтримуваному Росією сепаратистському регіоні на сході країни - Придністров'ї", - йдеться в повідомленні.
Як зауважив Блінкен, дані кошти є частиною зобов'язань у розмірі 300 мільйонів доларів, раніше оголошених Агентством США з міжнародного розвитку, допоможуть Молдові зміцнити свої можливості зберігання акумуляторів і високовольтних ліній електропередач, серед інших енергетичних потреб.
Варто зауважити, що Молдова нещодавно припинила свою залежність від імпорту природного газу з Росії і тепер купує газ у низці країн, в тому числі у США.
Мета візиту Блінкена до Європи
Візит Блінкена до Кишинева став першою зупинкою в поїздці, спрямованій на демонстрацію підтримки США країнам, які стикаються з ворожою політикою РФ.
Далі держсекретар США вирушить до Чехії, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ і вищих посадових осіб НАТО. Як зауважують у виданні, вони планують обговорити, як найкраще підтримати Україну.
Візит Блінкена до Європи
Нагадаємо, візит Блінкена до Молдови та Чехії був анонсований кількома днями раніше. Зокрема в рамках візиту американського політика було заявлено про обговорення військової підтримки України в протистоянні агресії Росії.
Раніше ми повідомляли, що в Молдові під час спілкування із пресою Блінкен натякнув на зміну позиції уряду Сполучених Штатів у забороні ударів їх зброєю по РФ.
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