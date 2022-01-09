Блинкен: одна из целей Путина - восстановить Советский Союз

Одна из целей президента России Владимира Путина - восстановить в мире порядок, который существовал при Советском Союзе. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти планы российского лидера неприемлемыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Блинкену телеканалу CNN.
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о стремлении Москвы восстановить мировой порядок, который существовал при Советском Союзе.
Госсекретарь уточнил, что это значит восстановление сферы влияния России над постсоветскими странами. Он добавил, что такое стремление Москвы неприемлемо.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый "Советский Союз".