Блінкен: одна з цілей Путіна - відновити Радянський Союз

Одна з цілей президента Росії Володимира Путіна - відновити в світі порядок, який існував при Радянському Союзі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ці плани російського лідера неприйнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Блінкену телеканалу CNN .

"Я думаю, що це так, це одна з цілей президента Путіна", - сказав Блінкен, відповідаючи на питання про прагнення Москви відновити світовий порядок, який існував при Радянському Союзі.

Держсекретар уточнив, що це означає відновлення сфери впливу Росії над пострадянськими країнами. Він додав, що таке прагнення Москви неприйнятне.