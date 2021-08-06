Блинкен обсудил с Кулебой и Ермаком углубление сотрудничества на фоне агрессии РФ

Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Зеленского в США.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство государств.

Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.