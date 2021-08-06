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Блинкен обсудил с Кулебой и Ермаком углубление сотрудничества на фоне агрессии РФ

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком обсудил возможности для углубления сотрудничества двух стран. Стороны также обсудили российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Зеленского в США.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство государств.

Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами.

Глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

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Дмитрий КулебаГосударственный департамент США