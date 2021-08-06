Блінкен обговорив з Кулебою і Єрмаком поглиблення співпраці на тлі агресії РФ

Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки першого візиту Зеленського в США.

"Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, сторони висловили впевненість, що переговори українського та американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство держав.

Відзначається, що співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства Києва і Вашингтона у сфері безпеки та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройної агресії Росії проти України, енергетичній безпеці України та регіону.