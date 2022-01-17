Блинкен обсудил с главой МИД Польши противодействие агрессии России против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в телефонном разговоре обсудили противодействие агрессии России против Украины. Главы дипломатических ведомств США и Польши выступили за диалог с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Они (Блинкен и Рау - ред.) обсудили продолжение сотрудничества в дипломатических отношениях с Москвой, а также принятие мер по сдерживанию дальнейшей российской агрессии (против Украины - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен выразил Рау признательность Польше за лидерство на восточном фланге НАТО и ее работу на посту главы ОБСЕ в текущем году.