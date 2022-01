Блинкен обсудил с главой МИД Франции российскую агрессию против Украины

"Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, посвященных продолжающейся российской агрессии против Украины, и о наших совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Important call today with French Foreign Minister @JY_LeDrian on discussions among EU member state foreign ministers to address continued Russian aggression against Ukraine, and our joint efforts to support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.