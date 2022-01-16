Блинкен обсудил с главой МИД Франции российскую агрессию против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом совместные усилия по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твиттер-аккаунт Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, посвященных продолжающейся российской агрессии против Украины, и о наших совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Напомним, в субботу, 15 января, Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Украины.

В частности, стороны обсудили тесную координацию их действий вместе с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на продолжающееся вызывающее глубокую тревогу наращивание Россией военного присутствия в Украине и рядом с ней.