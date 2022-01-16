Блінкен обговорив з главою МЗС Франції російську агресію проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твіттер-аккаунт Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.

Нагадаємо, в суботу, 15 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепом Боррелем. В ході бесіди вони обговорили ситуацію навколо України.

Зокрема, сторони обговорили тісну координацію їх дій разом з союзниками по НАТО і європейськими партнерами у відповідь на триваюче викликає глибоку тривогу нарощування Росією військової присутності в Україні і поруч з нею.