RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен обговорив з главою МЗС Франції російську агресію проти України

Автор: Ольга Белей

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твіттер-аккаунт Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.

Нагадаємо, в суботу, 15 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепом Боррелем. В ході бесіди вони обговорили ситуацію навколо України.

Зокрема, сторони обговорили тісну координацію їх дій разом з союзниками по НАТО і європейськими партнерами у відповідь на триваюче викликає глибоку тривогу нарощування Росією військової присутності в Україні і поруч з нею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки