Блінкен обговорив з главою МЗС Франції російську агресію проти України

"Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.

Important call today with French Foreign Minister @JY_LeDrian on discussions among EU member state foreign ministers to address continued Russian aggression against Ukraine, and our joint efforts to support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.